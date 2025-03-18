Обстріл Одеси 7 березня завдав майже ₴500 млн збитків

Обстріл Одещини 6 березня. Ілюстраційне фото: ДСНС

Внаслідок російської атаки в Одесі, 7 березня, пошкоджена цивільна та енергетична інфраструктура в Пересипському районі міста. Збитки навколишньому середовищу фахівці оцінили у 482 тисячі гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-західного округу.

Зазначається, що через обстріл загорілись складські та виробничі приміщення площею дві тисячі квадратних метрів. Внаслідок пожежі до атмосферного повітря потрапило 160 тонн діоксиду вуглецю.

Інформацію передано до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для формування єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю в результаті збройної агресії.

Довідково: Діоксид вуглецю (CO2 — вуглекислий газ) — це безбарвний газ, який не має запаху при малих концентраціях.

Нагадаємо, через російську атаку Одеси 19 лютого збитки навколишньому середовищу склали понад 5 мільйонів гривень. Пошкоджено підстанцію, дитячу поліклініку, дитячий садок та багатоквартирний будинок.