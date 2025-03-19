Низка вулиць Миколаєва залишиться без світла через планові роботи: адреси

Відключення світла, архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 19 березня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Троїцька;

вул. Дніпровська;

пр. Миру;

вул. Космонавтів;

вул. Китобоїв;

вул. 5 Слобідська;

вул. Погранична;

Узвіз Каботажний;

вул. 6 Слобідська.

Реклама

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. 12 Поздовжня;

вул. З Лінія;

Б проїзд;

вул. 5 Лінія;

Г проїзд;

вул. 11 Лінія;

вул. 12 Лінія;

вул. 8 Поздовжня.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.