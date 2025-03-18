  • вівторок

    18 березня, 2025

  • -0.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 18 березня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • -0.1° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Пройшла добре і продуктивно»: Трамп прокоментував розмову з Путіним

Дональд Трамп, фото: vechirniy.kyiv.uaДональд Трамп, фото: vechirniy.kyiv.ua

Президент США Дональд Трамп прокоментував сьогоднішню телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Зокрема, за його словами, розмова пройшла «добре і продуктивно».

Про це він написав в Truth Social.

«Моя сьогоднішня телефонна розмова з Путіним була дуже доброю і продуктивною. Ми домовилися про негайне припинення вогню на всіх об'єктах енергетики та інфраструктури, з розумінням того, що ми будемо швидко працювати над повним припиненням вогню і, врешті-решт, над завершенням цієї війни. Було обговорено багато елементів мирного договору. Путін і Зеленський хотіли б, щоб це закінчилося», — написав він.

Що відомо про телефонну розмову Трампа з Путіним?

Телефонна розмова тривала 1,5 години. Під час неї президент РФ Володимир Путін підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа про тимчасову відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів та віддав відповідну команду військовим.

Також стало відомо, що мирні переговори почнуться з технічних обговорень щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі. Як повідомили у Білому домі, переговори про встановлення морського перемир'я розпочнуться найближчим часом на Близькому Сході.

Останні новини про: Війна в Україні

У середу відбудеться обмін полоненими між Росією та Україною за схемою 175 на 175, — Путін
З початку повномасштабної війни понад 900 миколаївських підприємств змінили реєстрацію
Зеленський підтвердив обмін полоненими між Україною та Росією
Реклама

Читайте також:

новини

З початку повномасштабної війни понад 900 миколаївських підприємств змінили реєстрацію

Анна Гакман
новини

«Судноплавству бути на Херсонщині», — Прокудін розповів про співпрацю з міжнародними партнерами

Світлана Іванченко
новини

У 2024 році з бюджету Миколаївщини виділили майже ₴5 млн на підтримку бізнесу

Даріна Мельничук
новини

Виконком призначив тимчасових перевізників на двох автобусних маршрутах у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

«Техобстеження показало, що покриття було порушено», — у «Казці» пояснили, чому вирішили встановити паркан замість відновлення автентичної арки

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський підтвердив обмін полоненими між Україною та Росією
З початку повномасштабної війни понад 900 миколаївських підприємств змінили реєстрацію
У середу відбудеться обмін полоненими між Росією та Україною за схемою 175 на 175, — Путін

З початку повномасштабної війни понад 900 миколаївських підприємств змінили реєстрацію

«Судноплавству бути на Херсонщині», — Прокудін розповів про співпрацю з міжнародними партнерами

Миколаївські параплавці здобули нагороди на міжнародному турнірі в Італії

Головне сьогодні