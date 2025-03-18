«Пройшла добре і продуктивно»: Трамп прокоментував розмову з Путіним

Дональд Трамп, фото: vechirniy.kyiv.ua

Президент США Дональд Трамп прокоментував сьогоднішню телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Зокрема, за його словами, розмова пройшла «добре і продуктивно».

Про це він написав в Truth Social.

«Моя сьогоднішня телефонна розмова з Путіним була дуже доброю і продуктивною. Ми домовилися про негайне припинення вогню на всіх об'єктах енергетики та інфраструктури, з розумінням того, що ми будемо швидко працювати над повним припиненням вогню і, врешті-решт, над завершенням цієї війни. Було обговорено багато елементів мирного договору. Путін і Зеленський хотіли б, щоб це закінчилося», — написав він.

Що відомо про телефонну розмову Трампа з Путіним?

Телефонна розмова тривала 1,5 години. Під час неї президент РФ Володимир Путін підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа про тимчасову відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів та віддав відповідну команду військовим.

Також стало відомо, що мирні переговори почнуться з технічних обговорень щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі. Як повідомили у Білому домі, переговори про встановлення морського перемир'я розпочнуться найближчим часом на Близькому Сході.