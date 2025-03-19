У Кременчуці чоловік вистрілив із пістолета у військового ТЦК. Фото: Нацполіція

Вранці 19 березня в Кременчуці Полтавської області чоловік вистрілив із травматичного пістолета у ногу військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час перевірки документів.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Полтавській області.

Зазначається, що близько 07:00 години під час патрулювання міста наряд патрульної поліції та військовослужбовці РТЦК побачили підозрілого перехожого. При спробі перевірити документи, чоловік вистрілив у бік військового та поранив йому ногу.

Правоохоронці затримали місцевого жителя 1977 року народження та вилучили у нього травматичну зброю.

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Інцидент вже прокоментували у Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Там повідомили що поліцейський, який входив до складу групи оповіщення, намагався знешкодити нападника, проте той вистрілив у ногу офіцера Збройних Сил України.

Нагадаємо, 2 березня, у Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки помер військовозобов’язаний. Проводиться службове розслідування.