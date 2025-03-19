У Кременчуці чоловік вистрілив із пістолета у військового ТЦК
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- Даріна Мельничук
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13:15, 19 березня, 2025
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Вранці 19 березня в Кременчуці Полтавської області чоловік вистрілив із травматичного пістолета у ногу військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час перевірки документів.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Полтавській області.
Зазначається, що близько 07:00 години під час патрулювання міста наряд патрульної поліції та військовослужбовці РТЦК побачили підозрілого перехожого. При спробі перевірити документи, чоловік вистрілив у бік військового та поранив йому ногу.
Правоохоронці затримали місцевого жителя 1977 року народження та вилучили у нього травматичну зброю.
Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
Інцидент вже прокоментували у Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Там повідомили що поліцейський, який входив до складу групи оповіщення, намагався знешкодити нападника, проте той вистрілив у ногу офіцера Збройних Сил України.
Нагадаємо, 2 березня, у Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки помер військовозобов’язаний. Проводиться службове розслідування.
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