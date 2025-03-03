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У Кременчуцькому ТЦК помер чоловік, розпочато розслідування

У Кременчуцькому ТЦК помер чоловік. Фото: TeledrafУ Кременчуцькому ТЦК помер чоловік. Фото: Телеграф

У неділю, 2 березня, у Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки помер військовозобов’язаний. Проводиться службове розслідування.

Про це повідомили на офіційній сторінці у Facebook Полтавського ТЦК та СП.

Зазначається, що вранці 2 березня поліція доставила до ТЦК військовозобовʼязаного чоловіка. Він уточнив облікові дані й пройшов комісію, його визнали придатним до служби. Далі чоловік лишився чекати в будівлі ТЦК відправки до навчального центру.

Увечері йому стало зле — він знепритомнів. Приїхали швидка й реанімобіль. Врятувати чоловіка не вдалося.

Поліція, попередньо, не виявила порушень у роботі ТЦК та СП. На тілі померлого не знайшли слідів тілесних ушкоджень. Медики кажуть, що він помер від гострої серцевої недостатності.

Нагадаємо, що у Чернівцях 7 лютого в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) помер 32-річний чоловік.

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