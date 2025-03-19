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З початку року в Україні на пожежах загинули 499 людей

Пожежа на Миколаївщині 13 березня. Ілюстративне фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині 13 березня. Ілюстративне фото: ДСНС

З початку року в Україні сталася понад 21 тисяча пожеж, що на 34% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Головною причиною загорянь залишається необережне поводження з вогнем.

Як повідомили у ДСНС, більш чотирьох тисяч пожеж виникли в житловому секторі. Крім того, понад 10 тисяч пожеж сталися в екосистемах. 

Зазначається, що через пожежі загинули 499 людей, зокрема 14 дітей. Ще 455 людей отримали травми, серед них 22 дитини. 

За словами представника Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям Анатолія Шкарбути, збільшення кількості пожеж пов’язане з теплою та сухою зимою.

«На жаль, ми спостерігаємо збільшення кількості таких пожеж у порівнянні з минулим роком. Це повʼязано насамперед із відносно сухою та теплою зимою, необережним поводженням з вогнем, порушенням правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей та обігрівальних приладів», — наголосив він.

Раніше повідомлялось, що протягом 2025 року у Миколаївській області сталось 173 пожежі у житлових будинках. 

Нагадаємо, за два тижні на території Миколаївської області 129 разів горіли очерет, суха трава та сміття, загальною площею майже 190 гектарів. 

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