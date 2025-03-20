У Миколаєві сьогодні низка вулиць залишиться без світла через планові роботи: адреси

Відключення світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 20 березня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

пров. Рядовий;

вул. Рядова;

вул. Флотська;

пров. Палубний;

пров. Військовий городок;

пр. Героїв України;

пров. Флотський.

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Крім того, електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. В. Чорновола;

вул. 4 Поздовжня;

вул. Новозаводська;

вул. 2 Інгульська;

вул. 2 Набережна;

вул. Легпромівська;

вул. 3 Інгульська;

вул. 6 Інгульська;

вул. Кругова;

вул. 1 Інгульська;

Херсонське шосе;

вул. 4 Інгульська;

вул. 5 Інгульська;

пров. 2 Баштанський;

вул. Баштанська;

пров. 4 Баштанський;

вул. Балагана;

Садовий проїзд;

пров. З Баштанський;

пров. Наскрізний;

пров. Ясний;

пров. Крайній;

пров. 1 Яружний;

пров. 2 Яружний;

вул. Троїцька;

пров. 1 Круговий;

пров. 2 Круговой;

пров. З Круговой;

пров. 1 Троїцький;

пров. Троїцький;

вул. 5 Лінія;

пров. 1 Баштанський;

пров. 5 Інгульський;

пров. 6 Інгульський.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. 68 Десантників;

вул. Велика Морська;

вул. В. Благовісного;

вул. Садова;

вул. Спаська;

вул. 1 Слобідська;

вул. 2 Слобідська;

вул. Погранична.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.