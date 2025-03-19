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В Одесі сталася ДТП за участю п’яти автівок

В Одесі на вулиці Водопровідній сталася дорожньо-транспортна пригода за участю п’яти легкових автомобілів.

Як повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області, внаслідок аварії постраждала 41-річна водійка, яку госпіталізували у важкому стані.

«Автопригода сталася сьогодні, 19 березня, близько 13-ї години на вулиці Водопровідній. Попередньо встановлено, що 37-річний водій автомобіля «Ford» під час руху в’їхав в автівку «Toyota», 41-річна кермувальниця якої зупинилась перед ним на червоний сигнал світлофора. В результаті зіткнення легковик жінки вʼїхав у розташований попереду автомобіль «Nissan», той – в наступне авто «Peugeot», при цьому зачепивши ще один «Nissan», який їхав по сусідній смузі. Загалом в автопригоду потрапили п’ять легковиків», – йдеться у повідомленні.

В Одесі сталася масштабна ДТП за участю п’яти автівок, фото: Національної поліціїВ Одесі сталася масштабна ДТП за участю п’яти автівок, фото: Національної поліції
В Одесі сталася масштабна ДТП за участю п’яти автівок, фото: Національної поліціїВ Одесі сталася масштабна ДТП за участю п’яти автівок, фото: Національної поліції
В Одесі сталася масштабна ДТП за участю п’яти автівок, фото: Національної поліціїВ Одесі сталася масштабна ДТП за участю п’яти автівок, фото: Національної поліції

Унаслідок аварії травм зазнала водійка «Toyota», її госпіталізували у важкому стані. Усі водії будуть перевірені на стан сп’яніння.

Поліцейські встановлюють детальні обставини події та вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, 11 березня, у Первомайську автомобіль Mercedes-Benz зіткнувся з мотоциклом Suzuki VZ. Водій мотоцикла та його пасажирка постраждали.

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