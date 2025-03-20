Росія вдарила дронами по Кропивницькому: є постраждалі, серед них діти

Наслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: Андрій Райкович

Російські війська здійснили масовану атаку на Кропивницький за допомогою безпілотників. Унаслідок ударів постраждали 10 людей, серед них четверо дітей.

Про це повідомили голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович та ДСНС.

За словами Андрія Райковича, ця атака стала наймасованішою на місто за весь час війни. Під удар потрапила цивільна інфраструктура — багатоповерхівки та приватний сектор.

«Як знущання — ворожі дрони вцілили по вулиці Миру», — наголосив він.

Рятувальники розгорнули пересувний пункт незламності, а постраждалим надали медичну допомогу, деяким довелося перенести операції, повідомили у Нацполіції.

Через обстріли пошкоджень також зазнала залізнична інфраструктура Кіровоградщини, що призвело до затримки руху поїздів, зазначили в «Укрзалізниці». Однак вже за годину всі ушкодження ліквідували, і рух відновили.

Наслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: Нацполіція

Наслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: Нацполіція

Наслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: Андрій Райкович

Наслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: Андрій Райкович

Нагадаємо, що 19 березня російські війська атакували дві громади Миколаївської області. Зранку та вдень російська армія вдарила безпілотниками по Галицинівській громаді. Крім того, через обстріли було пошкоджено дах складського приміщення, два трактори та комбайн.