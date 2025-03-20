  • четвер

    20 березня, 2025

  • 5.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 20 березня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 5.3° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росія вдарила дронами по Кропивницькому: є постраждалі, серед них діти

Наслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: Андрій РайковичНаслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: Андрій Райкович

Російські війська здійснили масовану атаку на Кропивницький за допомогою безпілотників. Унаслідок ударів постраждали 10 людей, серед них четверо дітей.

Про це повідомили голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович та ДСНС.

За словами Андрія Райковича, ця атака стала наймасованішою на місто за весь час війни. Під удар потрапила цивільна інфраструктура — багатоповерхівки та приватний сектор.

«Як знущання — ворожі дрони вцілили по вулиці Миру», — наголосив він.

Рятувальники розгорнули пересувний пункт незламності, а постраждалим надали медичну допомогу, деяким довелося перенести операції, повідомили у Нацполіції.

Через обстріли пошкоджень також зазнала залізнична інфраструктура Кіровоградщини, що призвело до затримки руху поїздів, зазначили в «Укрзалізниці». Однак вже за годину всі ушкодження ліквідували, і рух відновили.

Наслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: НацполіціяНаслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: Нацполіція
Наслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: НацполіціяНаслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: Нацполіція
Наслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: ДСНСНаслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: ДСНС
Наслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: ДСНСНаслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: ДСНС
Наслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: ДСНСНаслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: ДСНС
Наслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: ДСНСНаслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: ДСНС
Наслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: ДСНСНаслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: ДСНС
Наслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: ДСНСНаслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: ДСНС
Наслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: ДСНСНаслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: ДСНС
Наслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: ДСНСНаслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: ДСНС
Наслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: ДСНСНаслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: ДСНС
Наслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: Андрій РайковичНаслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: Андрій Райкович
Наслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: Андрій РайковичНаслідки російського обстрілу Кропивницького вночі 20 березня, фото: Андрій Райкович

Нагадаємо, що 19 березня російські війська атакували дві громади Миколаївської області. Зранку та вдень російська армія вдарила безпілотниками по Галицинівській громаді. Крім того, через обстріли було пошкоджено дах складського приміщення, два трактори та комбайн.

Останні новини про: Війна в Україні

Можна досягти тривалого миру вже цього року, — Зеленський
На Херсонщині родини загиблих Захисників отримають ₴950 тис. з обласного бюджету
Росіяни атакували дві громади на Миколаївщині: пошкоджено склад і сільгосптехніку
Реклама

Читайте також:

новини

Гранітна плитка на Соборній площі за ₴104 млн потріскалася — у ДЖКХ висловили жаль, що немає часу пояснити причину

Катерина Середа
новини

Ексголову суду в Південноукраїнську Савіна знову оштрафували — на цей раз він заплатить ₴17 тис. за водіння у пʼяному стані

Аліса Мелік-Адамян
новини

З бюджету Миколаєва направили ₴233 млн на ремонт доріг і дощової каналізації в 2024 році

Аліна Квітко
новини

З початку повномасштабної війни понад 900 миколаївських підприємств змінили реєстрацію

Анна Гакман
новини

«Судноплавству бути на Херсонщині», — Прокудін розповів про співпрацю з міжнародними партнерами

Світлана Іванченко

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни атакували дві громади на Миколаївщині: пошкоджено склад і сільгосптехніку
На Херсонщині родини загиблих Захисників отримають ₴950 тис. з обласного бюджету
Можна досягти тривалого миру вже цього року, — Зеленський

Росіяни атакували дві громади на Миколаївщині: пошкоджено склад і сільгосптехніку

У Миколаєві сьогодні низка вулиць залишиться без світла через планові роботи: адреси