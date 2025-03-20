$3 тис. за нелегальний виїзд до Молдови: на Одещині посадовицю підозрюють у хабарництві

На Одещині затримали співробітницю правоохоронного органу, яку підозрюють у хабарництві та сприянні незаконному перетину кордону військовозобов’язаними чоловіками.

За даними Державного бюро розслідувань, посадовиця за три тисячі доларів ймовірно допомагала мобілізованим потрапити до Молдова. Зазначається, що підозрювана призначала чоловікам виїзд на вихідні дні та особисто випускала їх без належної перевірки документів.

Слідчі дії у справі про хабарництво на Одещині. Фото: ДБР Слідчі дії у справі про хабарництво на Одещині. Фото: ДБР

Правоохоронці затримали жінку під час отримання грошей. Наразі встановлюються особи, які вже скористалися її схемою.

Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу та відсторонення від посади. Якщо провину доведуть, їй загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, що в Одесі затримали військовослужбовця тероборони, якого підозрюють у хабарництві. Пропонував за 16 тисяч доларів всім бажаючим уникнути служби, створюючи фальшиві медичні документи.