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У Миколаєві сьогодні низка вулиць залишиться без світла через планові роботи: адреси

Відключення світла, фото: «МикВісті»Відключення світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 21 березня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • пров. 4 Прибузький;
  • пров. Богоявленський;
  • вул. Прибузька;
  • пров. Колективний;
  • пров. 5 Прибузький;
  • вул. Григорія Сковороди;
  • пров. Широкий;
  • вул. Братська;
  • пров. 1 Шосейний;
  • пров. 2 Шосейний;
  • пров. З Шосейний;
  • пров. 3 Прибузький;
  • пров. Шосейний;
  • пров. 4 Братський;
  • пров. Григорія Сковороди.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. Хоменка;
  • пров. Перспективний;
  • пров. Переможці;
  • пров. Сніжний;
  • вул. М. Скорика;
  • вул. Матвіївська.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

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