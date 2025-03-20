На Миколаївщині розпочали модернізацію системи оповіщення

Система оповіщення населення, фото: texty.org.ua

У Миколаївській області розпочали модернізацію системи централізованого оповіщення, яка замінить систему, збудовану ще у 1980-х роках.

За даними управління з питань цивільного захисту Миколаївської обласної військової адміністрації, проєкт реалізується в межах державної програми та має бути завершений до грудня 2025 року.

«У Миколаївській області експлуатувалася система оповіщення, яка була збудована ще у 1980-х роках і повністю вичерпала свій технічний ресурс. Нова ТАСЦО відповідатиме сучасним стандартам та забезпечить стабільне інформування населення у разі загрози чи виникнення надзвичайних ситуацій», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загальний бюджет модернізації складає 85,6 мільйона гривень, з яких 59,9 мільйона гривень спрямують на закупівлю нового обладнання для райвійськадміністрацій, громад та телерадіостудій, 21,5 мільйона гривень – на програмне забезпечення, а ще 4,2 мільйона гривень – на монтажні роботи.

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«Ключова відмінність нової системи – використання цифрових технологій, які дозволять передавати сигнали кількома каналами – як місцевим громадам, так і в Національну телекомунікаційну мережу. Через це значна частина коштів передбачена на програмне забезпечення та програмно-апаратні комплекси», – додали в ОВА.

Нагадаємо, до цього заступник начальника управління цивільного захисту Миколаївської ОВА Сергій Горностай в коментарі «МикВісті» розповів, що стара система оповіщення продовжить функціонувати до моменту запуску нової.

Своєю чергою, заступниця начальника управління з питань цивільного захисту Миколаївської ОВА Олена Горбачова повідомила, що в регіоні модернізують систему оповіщення, яка б могла працювати при відсутності світла. Дві сучасні сертифіковані системи вже працюють у Миколаєві та Південноукраїнську.

Наразі в області до системи оповіщення підключені 397 сирен і 192 гучномовця. Окрім цього, використовуються чотири FM-радіостанції та мобільний застосунок «Тривога». Однак існуюча аналогова система, яка функціонує вже понад 80 років, є застарілою і не відповідає сучасним вимогам.

А впродовж літа 2024 року повітряну тривогу на території Миколаївської області оголошували 328 разів: 126 — у червні, 115 — у липні, 87 — у серпні.