На Тернопільщині 14-річну дівчину підозрюють у підготовці теракту: її шантажували росіяни

Підлітка з Тернопільщини затримали за підозрою у підготовці теракту, фото: СБУ

Правоохоронці затримали 14-річну мешканку Тернополя, яку російські спецслужби змусили закласти вибухівку біля відділку поліції. Її підозрюють у підготовці теракту.

За даними Служби безпеки України, після цього росіяни планували дистанційно підірвати пристрій, вбивши і саму дівчину, і людей поруч.

Як встановили правоохоронці, підліток шукала підробіток у Telegram, де її завербували російські агенти. Вони зламали її телефон і шантажували, погрожуючи оприлюднити особисті фото. Дівчина, за вказівками кураторів, виготовила саморобну вибухівку, поклала її в рюкзак і залишила під автомобілем біля адмінбудівлі поліції.

Правоохоронцям вдалося вчасно виявити вибухівку та запобігти теракту, зазначили в СБУ.

Дівчину підозрюють у замаху на терористичний акт. Суд обрав їй — домашній арешт. Якщо провину доведуть, їй загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Триває розслідування.

Підлітка з Тернопільщини затримали за підозрою у підготовці теракту, фото: СБУ Підлітка з Тернопільщини затримали за підозрою у підготовці теракту, фото: СБУ

Нещодавно, також на Тернопільщині, учень шостого класу повідомив правоохоронцям, що невідомі намагалися завербувати його для диверсійної діяльності. Йому пропонували гроші за підпал об'єктів критичної інфраструктури та будівель правоохоронців. Разом із пропозицією школяр отримав відео-інструкцію та посилання на Telegram-канал для реєстрації.

Також повідомлялось, що у Миколаєві правоохоронці затримали 19-річну студентку, яку підозрюють у підготовці теракту біля будівлі Національної поліції.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім прокоментував затримання дівчини. У відеозверненні до підлітків та молоді він попросив не вестись на «легкі гроші» російських спецслужб.

За його словами, росіяни використали дівчину, запропонувавши їй легкі гроші за виконання завдання — перенести пакет із вибухівкою. Насправді ж вони не збиралися платити, а планували підірвати її разом із вибухівкою.

Раніше Віталій Кім закликав батьків бути пильними та контролювати онлайн-спілкування своїх дітей. За його словами, вербувальники контактують з дітьми через інтернет, даючи їм завдання, за які підлітки отримують гроші.