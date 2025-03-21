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В Одесі через російські обстріли пошкоджено кладовище: 30 могил зруйновані повністю

Пошкоджене кладовище в Одесі через атаки РФ. Фото: Одеська міська радаПошкоджене кладовище в Одесі через атаки РФ. Фото: Одеська міська рада

В Одесі через нічні російські атаки пошкоджено Новоміське (Таїровське) кладовище.

За попередніми даними Одеської міської ради, понівечені 50 могил, із них 30 зруйновані повністю.

Зазначається, що основні пошкодження на ділянках 64а та декілька пам'ятників на ділянках 104, 93, де поховання відбувалися переважно з 1974 до 2010 року.

Пошкоджене кладовище в Одесі через атаки РФ. Фото: Одеська міська радаПошкоджене кладовище в Одесі через атаки РФ. Фото: Одеська міська рада
Пошкоджене кладовище в Одесі через атаки РФ. Фото: Одеська міська радаПошкоджене кладовище в Одесі через атаки РФ. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, увечері 20 березня російська армія завдала масованого удару дронами по Одесі. Внаслідок атаки постраждали троє підлітків. У місті спалахнули масштабні пожежі, пошкоджені житловий будинок, торговий центр та магазини.

Зранку 21 березня комунальні служби розпочали роботи з ліквідації наслідків обстрілу, зазначили у міськраді.

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