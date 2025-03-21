В Одесі через російські обстріли пошкоджено кладовище: 30 могил зруйновані повністю
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- Світлана Іванченко
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13:25, 21 березня, 2025
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В Одесі через нічні російські атаки пошкоджено Новоміське (Таїровське) кладовище.
За попередніми даними Одеської міської ради, понівечені 50 могил, із них 30 зруйновані повністю.
Зазначається, що основні пошкодження на ділянках 64а та декілька пам'ятників на ділянках 104, 93, де поховання відбувалися переважно з 1974 до 2010 року.
Нагадаємо, увечері 20 березня російська армія завдала масованого удару дронами по Одесі. Внаслідок атаки постраждали троє підлітків. У місті спалахнули масштабні пожежі, пошкоджені житловий будинок, торговий центр та магазини.
Зранку 21 березня комунальні служби розпочали роботи з ліквідації наслідків обстрілу, зазначили у міськраді.
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