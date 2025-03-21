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Росія атакувала Одесу дронами: горів ТЦ, магазини та будинок, є поранені

Увечері 20 березня російська армія завдала масованого удару дронами по Одесі. Внаслідок атаки постраждали троє підлітків. У місті спалахнули масштабні пожежі, пошкоджені житловий будинок, торговий центр та магазини.

Як повідомили в ДСНС, для ліквідації наслідків залучили понад 70 рятувальників, 5 добровольців та 23 одиниці техніки. Вогонь охопив три локації, рятувальники гасили «потужні» пожежі. Загалом зафіксовано понад 18 ударів.

Також через атаку в деяких районах Одеси сталися аварійні відключення електроенергії, зокрема у Приморському, Пересипському та Київському районах, написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зранку 21 березня комунальні служби розпочали роботи з ліквідації наслідків обстрілу, зазначили у міськраді.

Масований удар дронами по Одесі 20 березня, фото: ДСНСМасований удар дронами по Одесі 20 березня, фото: ДСНС
Масований удар дронами по Одесі 20 березня, фото: ДСНСМасований удар дронами по Одесі 20 березня, фото: ДСНС
Масований удар дронами по Одесі 20 березня, фото: ДСНСМасований удар дронами по Одесі 20 березня, фото: ДСНС
Масований удар дронами по Одесі 20 березня, фото: ДСНСМасований удар дронами по Одесі 20 березня, фото: ДСНС
Масований удар дронами по Одесі 20 березня, фото: ДСНСМасований удар дронами по Одесі 20 березня, фото: ДСНС
Масований удар дронами по Одесі 20 березня, фото: ДСНСМасований удар дронами по Одесі 20 березня, фото: ДСНС
Масований удар дронами по Одесі 20 березня, фото: ДСНСМасований удар дронами по Одесі 20 березня, фото: ДСНС
Масований удар дронами по Одесі 20 березня, фото: ДСНСМасований удар дронами по Одесі 20 березня, фото: ДСНС
Масований удар дронами по Одесі 20 березня, фото: ДСНСМасований удар дронами по Одесі 20 березня, фото: ДСНС
Масований удар дронами по Одесі 20 березня, фото: ДСНСМасований удар дронами по Одесі 20 березня, фото: ДСНС
Масований удар дронами по Одесі 20 березня, фото: міськрадаМасований удар дронами по Одесі 20 березня, фото: міськрада
Масований удар дронами по Одесі 20 березня, фото: міськрадаМасований удар дронами по Одесі 20 березня, фото: міськрада
Масований удар дронами по Одесі 20 березня, фото: міськрадаМасований удар дронами по Одесі 20 березня, фото: міськрада

Нагадаємо, також 20 березня російські війська дев’ять разів FPV-дронами атакували Миколаївщину. А зранку вони обстріляли територію громади з артилерії.

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