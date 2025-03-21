Росія атакувала Одесу дронами: горів ТЦ, магазини та будинок, є поранені
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- Марія Хаміцевич
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8:09, 21 березня, 2025
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Увечері 20 березня російська армія завдала масованого удару дронами по Одесі. Внаслідок атаки постраждали троє підлітків. У місті спалахнули масштабні пожежі, пошкоджені житловий будинок, торговий центр та магазини.
Як повідомили в ДСНС, для ліквідації наслідків залучили понад 70 рятувальників, 5 добровольців та 23 одиниці техніки. Вогонь охопив три локації, рятувальники гасили «потужні» пожежі. Загалом зафіксовано понад 18 ударів.
Також через атаку в деяких районах Одеси сталися аварійні відключення електроенергії, зокрема у Приморському, Пересипському та Київському районах, написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Зранку 21 березня комунальні служби розпочали роботи з ліквідації наслідків обстрілу, зазначили у міськраді.
Нагадаємо, також 20 березня російські війська дев’ять разів FPV-дронами атакували Миколаївщину. А зранку вони обстріляли територію громади з артилерії.
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