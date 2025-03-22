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На Херсонщині поліцейські евакуювали поранену жінку

У Херсонській області поліцейські евакуювали з профронтової Качкарівки  важкопоранену жінку внаслідок удару російського безпілотника.

Про це повідомляє Поліція Херсонської області.

Зазначається, що російський дрон атакував 54-річну місцеву жительку у власному будинку. Внаслідок вибуху вона отримала численні поранення голови. Жінка була без свідомості, але дихала.

«Чоловік жінки відразу зателефонував до швидкої, однак через постійні російські «полювання» на спецтранспорт, медики туди не виїжджають. А єдиними, хто постійно допомагає та евакуює поранених, залишаються поліцейські», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці спільно з чоловіком переклали постраждалу на ноші, віднесли до броньованого автомобіля та поїхали до стабілізаційного пункту. Там евакуйовану передали бригаді екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, поліцейські Херсонщини евакуювали важкопораненого чоловіка та ще трьох літніх жителів з прифронтового Берислава.

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