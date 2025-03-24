У Південній Африці під час авіашоу розбився літак: загинув пілот

Під час авіашоу West Coast Air Show у місті Салданья, Південна Африка, сталася авіакатастрофа. Літак Impala Mark 1 втратив керування і розбився, пілот Джеймс О’Коннелл загинув.

Як повідомляє Sky News, інцидент стався 22 березня за 110 кілометрів від Кейптауна.

Зазначається, що Джеймс О’Коннелл, був досвідченим випробувачем та виконував показовий політ у межах офіційної програми заходу.

За словами очевидців, літак виглядав повністю контрольованим більшу частину польоту, але під час одного з фінальних маневрів раптово почав стрімко втрачати висоту й упав.

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Організатори зазначили, що цей виступ мав продемонструвати можливості Impala Mark 1 — історичного бойового літака, який не бачили на авіашоу вже багато років.

Організатори шоу повідомили, що не зафіксували спроб пілота катапультуватися.

Медики прибули на місце аварії менше ніж за дві хвилини після інциденту, однак уламки літака вже були повністю охоплені полум’ям.

Південноафриканське управління цивільної авіації наразі проводить розслідування причин інциденту.

Нагадаємо, 25 лютого неподалік столиці Судану впав військовий транспортний літак. Загинуло щонайменше 46 людей, близько 10 — поранені.

Також нещодавно у Філадельфії розбився медичний літак, на борту якого перебувала хворa дитина, її матір і ще чотири людини, всі з Мексики. Дитина, яку транспортували до Мексики після лікування у Філадельфії, та всі інші пасажири літака залишаються зниклими безвісти. Влада не підтвердила кількість жертв серед мешканців району, хоча відомо, що шістьох людей госпіталізували з травмами, троє з них залишаються в лікарні.