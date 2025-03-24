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Експоліцейську з Одеси засудили до 5 років за виправдовування збройної агресії РФ

В Одесі засудили до 5 років експоліцейську за виправдовування збройної агресії РФ. Фото: Одеська обласна прокуратураВ Одесі засудили до 5 років експоліцейську за виправдовування збройної агресії РФ. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі засудили експоліцейську до пʼяти років за виправдовування збройної агресії РФ проти України.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

В суді довели, що жінка, працюючи дізнавачем в одному з відділень поліції Одеси, відкрито висловлювала невдоволення чинною владою та підтримувала дії РФ.

«Через свій Instagram, який мав понад 7 тисяч підписників, вона поширювала матеріали, які заперечували та виправдовували збройну агресію РФ, розпочату у 2014 році. Щоб приховати свою діяльність, використовувала спеціальне програмне забезпечення для маскування IP-адреси», — йдеться у повідомленні.

Колишню співробітницю правоохоронних органів суд визнав винною за частиною 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України «Поширенні матеріалів, які містять виправдовування та визнання правомірною збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році» та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на п'ять років.

Під час судового розгляду обвинувачена свою вину не визнала. Наразі вирок суду не набрав чинності, оскільки триває строк апеляційного оскарження.

Нагадаємо, 39-річну мешканку Одещини підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Їй загрожує довічне ув’язнення.

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