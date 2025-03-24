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Жительку Одещини підозрюють у передачі військових даних Росії: їй загрожує довічне

Жительку Одещини підозрюється у шпигунстві на користь Росії, фото: Одеська обласна прокуратураЖительку Одещини підозрюється у шпигунстві на користь Росії, фото: Одеська обласна прокуратура

Служба безпеки України затримала 39-річну мешканку Одещини, яку підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Їй загрожує довічне ув’язнення.

За даними слідства, вона передавала ворогу інформацію про українські військові об’єкти.

Як повідомили в СБУ, жінка самостійно вийшла на зв’язок із представником російських спецслужб і погодилася збирати дані про місця дислокації військових частин в Одесі та області. В обмін їй обіцяли допомогу з переїздом до Росії чи Білорусі та працевлаштування.

Жительку Одещини підозрюється у шпигунстві на користь Росії, фото: Одеська обласна прокуратураЖительку Одещини підозрюється у шпигунстві на користь Росії, фото: Одеська обласна прокуратура

За даними Одеської обласної прокуратури, жінка фотографувала військові об’єкти під час прогулянок із 6-річним сином, позначала їхні координати на картах і передавала російському куратору через месенджер. За даними слідства, вона встигла передати інформацію про щонайменше 10 об’єктів.

Під час обшуку в неї вилучили телефон і планшет із доказами переписки з ФСБ. Жінці повідомили про підозру в державній зраді, а суд відправив її під варту без права внесення застави.

Переписки з росіянами, які вела підозрювана, фото: СБУПереписки з росіянами, які вела підозрювана, фото: СБУ
Переписки з росіянами, які вела підозрювана, фото: СБУПереписки з росіянами, які вела підозрювана, фото: СБУ
Переписки з росіянами, які вела підозрювана, фото: СБУПереписки з росіянами, які вела підозрювана, фото: СБУ

Нагадаємо, раніше у Херсоні медсестру, яка передавала спецслужбам РФ інформацію про українських військових, засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Жінку визнали винною у державній зраді.

У Миколаєві також до 15 років тюрми засудили місцеву жительку, яка передавала дані про українських військових спецслужбам РФ.

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