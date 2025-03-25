Дар'я з Херсона знайшла нових друзів та покращила емоційний стан завдяки Дитячому простору в Миколаєві

Діти на занятті з англійської мови у Дитячому просторі, фото: Ресурсний центр громадських ініціатив

Дар’я, 10-річна дівчинка з Херсона, разом із мамою переїхала до Миколаєва рік тому, оскільки в рідному місті залишатися було небезпечно. Мама Дар’ї почала шукати місце, де її донька зможе не лише відпочивати, а й корисно проводити час.

Як розповідає пресслужба громадської організації «Ресурсний центр громадських ініціатив», Дитячий простір у Миколаєві став місцем підтримки для багатьох дітей.

«Найголовніше для нас було, щоб дитина відволікалася від стресу, відчувала себе в безпеці та мала змогу спілкуватися з однолітками», — розповідає Наталя.

Тому вони почали відвідувати заняття з англійської мови та ліплення з глини в Дитячому просторі у Миколаєві. Дар’ї сподобалася атмосфера з першого дня, і мама відразу помітила позитивні зміни в її емоційному стані.

«Дар’я із захопленням відвідує цей простір — щоразу біжить сюди з радістю і повертається сповнена позитивних емоцій. Коли на новорічні свята простір зачинявся, вона з нетерпінням чекала його відкриття. І коли нарешті змогла повернутися, знову була сповнена енергії та радості», — розповідає Наталя.

Не менш важливим моментом для Дар’ї стала можливість знайти нових друзів. Під час одного з занять вона познайомилась з хлопчиком, з яким обмінялись телефонами та почали спілкуватися. Згодом з’явились нові знайомства і з іншими дітьми.

«Моя дитина відпочиває душею тут. Вона знаходить нових друзів, займається корисними справами та, найголовніше, відчуває себе краще. Ваша підтримка дуже важлива для нас. Завдяки вам наші діти хоч трохи забувають про війну та переживання», — додала мама Дар’ї.

Дитячий простір створений у межах проєкту «СОС Діти. Програма екстреної допомоги» від міжнародної благодійної організації СОС Дитячі Містечка Україна та Миколаївської міської ради, активності проводить Ресурсний центр громадських ініціатив.