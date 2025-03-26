У Миколаєві сьогодні низка вулиць залишиться без світла через планові роботи

Відключення світла, архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 26 березня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 10:00 вечора за адресами:

вул. А. Покровського;

вул. Аркасівська;

вул. Спаська.

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Крім того, електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Інженерна;

вул. Севастопольська;

вул. Ігоря Бедзая;

пр. Центральний.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Марка Кропивницького;

вул. Маріупольська;

вул. Шнеєрсона;

вул. 12 Поздовжня;

вул. З Лінія;

Б проїзд;

вул. 5 Лінія;

Г проїзд;

вул. 10 Поздовжня;

вул. 11 Поздовжня;

А проїзд.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 20:00 вечора за адресами:

пр. Богоявленський;

вул. Космонавтів;

вул. Ковальська;

вул. Авангардна;

вул. Погранична;

вул. Віталія Бохонка;

пров. Космонавтів;

вул. Театральна;

вул. Паркова;

вул. Дмитра Кременя;

пров. Полярний;

пров. Прогресивний;

пров. Фестивальний;

вул. Передова;

пров. Миколи Садовського;

вул. Хоменка;

вул. Кобера;

СТ ім. 61 Комунара;

вул. Старофортечна;

пров. Кобера;

вул. Зелена;

пров. Весняний;

пров. Перемоги;

пров. Ювілейний;

пров. 3-й Індивідуальний;

вул. Євгена Гуцала;

пров. Труда;

пров. Такеложний;

пров. Юності;

пров. Центральний;

пров. Південний;

вул. Південна;

вул. Залізнична;

пров. Залізничний;

пров. Прорізний;

пров. Будівельників;

пров. Дружний;

пров. Саранчука Петра;

пров. 1 Індивідуальний;

пров. 2 Індивідуальний;

вул. 1 Індивідуальний проїзд;

пров. Мостовий;

вул. 1 Наскрізна;

вул. 1 Ялтинська;

вул. Будівельників;

пров. Авангардний.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.