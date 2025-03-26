Суд оголосив перерву у справі вбивства на Поромному узвозі у Миколаєві

Судове засідання у справі вбивства мешканки Миколаєва. Архівне фото: «МикВісті»

У судовому розгляді справи про розбійний напад та вбивство мешканки Миколаєва, в якому обвинувачують Артура Вацмана, Івана Пігарєва та Єлизавету Семерикову, змінився захисник останньої. Через це суд ухвалив рішення про перерву.

Як повідомили у пресслужбі Центрального районного суду, злочин стався в серпні 2018 року на вулиці друга Набережна у Миколаєві.

Відповідно до порядку дослідження доказів, суд мав продовжити допит обвинувачених, однак новий адвокат Семерикової попросив додатковий час для ознайомлення з матеріалами справи. Проти цього не заперечували ні суд, ні сторони процесу. Тож судове засідання відклали.

Нагадаємо, у ніч на 1 серпня 2018 року у Миколаєві вбили жінку. Потерпілу Щербань жорстоко побили металевим предметом по голові. Через кілька днів правоохоронці затримали в Одесі трьох підозрюваних.

Пізніше повідомили, що за кілька днів до трагедії Артур Вацман запрошував на побачення іншу дівчину, але вона відмовилася.