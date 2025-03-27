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У Миколаєві сьогодні частина вулиць залишиться без світла через планові роботи

Відключення світла, фото: «МикВісті»Відключення світла, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 27 березня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Янтарна;
  • пров. Вісунського;
  • вул. Львівська;
  • вул. Ольшанців;
  • пров. Торговий;
  • вул. Ходорова;
  • вул. Коротка;
  • пров. Короткий;
  • вул. Торгова;
  • вул. О. Вишні;
  • вул. Сагайдачного.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

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