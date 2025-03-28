У Миколаєві сьогодні частина вулиць залишиться без світла через планові роботи

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Brett Sayles

Сьогодні, 28 березня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Соборна;

вул. Маріупольська;

вул. Шевченка;

вул. Павла Скоропадського;

вул. Сінна.

Також електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 10:00 ранку за адресами:

вул. Одеська;

вул. Софіївська.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

пров. Ожиновий;

пров. Прохолодний;

СТ Активіст;

вул. О. Єгорова;

вул. Привільна;

пров. Прибрежний;

пров. Давидова;

пров. Зарічний;

пров. Корпусний;

пров. Отрадний;

пров. Стапельний;

вул. Рибальська;

вул. Олександра Батенка;

пров. Червоний;

пров. Привільний;

вул. Кам'яна;

пров.Рибальський;

пров. Кам'яний;

вул. Прохолодна;

вул. Безіменна;

вул. 12 Поздовжня;

вул. 3 Лінія;

Б проїзд;

вул. 5 Лінія;

Г проїзд;

вул. 10 Поздовжня;

вул. 11 Поздовжня;

А проїзд.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 09:00 ранку за адресами:

Залізничне селище;

вул. Індустріальна;

вул. Шевченка;

вул. Героїв Рятувальників;

вул. Захисників Миколаєва;

вул. Соборна.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.