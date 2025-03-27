Головнокомандувач Сирський нагородив миколаївських морпіхів за відвагу в обороні Сумщини
-
- Анна Гакман
-
•
-
19:34, 27 березня, 2025
-
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський нагородив відзнаками бійців 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, які беруть участь у боях на прикордонні Сумської області.
Про це повідомила пресслужба бригади у своєму телеграм-каналі.
«Генерал Олександр Сирський подякував морським піхотинцям за їхній внесок у стримування агресії Російської Федерації проти України, стійкість, мужність та героїзм, виявлені на Курщині та в ході оборони Сумської області, нагородивши воїнів почесними нагрудними знаками», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 19 березня двоє захисників із Миколаївщини повернулися з російського полону.
Останні новини про: Війна в Україні