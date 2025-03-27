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Головнокомандувач Сирський нагородив миколаївських морпіхів за відвагу в обороні Сумщини

Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Олександр Сирський, нагородив миколаївських морпіхів, фото: 36 ОБрМПГоловнокомандувач Збройних Сил України, генерал Олександр Сирський, нагородив миколаївських морпіхів, фото: 36 ОБрМП

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський нагородив відзнаками бійців 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, які беруть участь у боях на прикордонні Сумської області.

Про це повідомила пресслужба бригади у своєму телеграм-каналі.

«Генерал Олександр Сирський подякував морським піхотинцям за їхній внесок у стримування агресії Російської Федерації проти України, стійкість, мужність та героїзм, виявлені на Курщині та в ході оборони Сумської області, нагородивши воїнів почесними нагрудними знаками», – йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Олександр Сирський, нагородив миколаївських морпіхів, фото: 36 ОБрМПГоловнокомандувач Збройних Сил України, генерал Олександр Сирський, нагородив миколаївських морпіхів, фото: 36 ОБрМП
Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Олександр Сирський, нагородив миколаївських морпіхів, фото: 36 ОБрМПГоловнокомандувач Збройних Сил України, генерал Олександр Сирський, нагородив миколаївських морпіхів, фото: 36 ОБрМП
Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Олександр Сирський, нагородив миколаївських морпіхів, фото: 36 ОБрМПГоловнокомандувач Збройних Сил України, генерал Олександр Сирський, нагородив миколаївських морпіхів, фото: 36 ОБрМП

Нагадаємо, 19 березня двоє захисників із Миколаївщини повернулися з російського полону.

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