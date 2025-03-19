Двоє захисників із Миколаївщини повернулися з російського полону.

Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Як відомо, сьогодні, 19 березня, з російського полону повернулися 175 українських військових.

За інформацією координаційного штабу, захисники з Миколаївщини брали участь у бойових діях у Курській області.

Військовополонені, яких повернули до України 19 березня. Фото: СБУ

Військовополонені, яких повернули до України 19 березня. Фото: СБУ

Військовополонені, яких повернули до України 19 березня. Фото: СБУ

Військовополонені, яких повернули до України 19 березня. Фото: СБУ

Військовополонені, яких повернули до України 19 березня. Фото: СБУ

Військовополонені, яких повернули до України 19 березня. Фото: СБУ

Зазначимо, що ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них — важкопоранені бійці та військові, яких Росія незаконно переслідувала. Усім звільненим буде надана невідкладна медична та психологічна допомога.

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив обмін полоненими між Україною та Росією у форматі 175 на 175, який обговорювали під час телефонної розмови Дональд Трамп та Володимир Путін.

Нагадаємо, що у лютому цього року з російського полону вдалося звільнити 25 миколаївських морських піхотинців, які обороняли Маріуполь.