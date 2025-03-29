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У Миколаєві вшанували пам’ять загиблих від ракетного удару по будівлі ОВА

Сьогодні, 29 березня, у Миколаєві вшанували пам’ять загиблих внаслідок ракетного удару по будівлі ОВА, який три роки тому забрав життя 37 людей.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. 

Як відомо, росіяни запустили по будівлі облради ракету «Калібр». Центральна секція обвалилась з дев’ятого по перший поверх. Пошуково-рятувальна операція тривала п'ять днів.

у Миколаєві вшанували пам’ять жертв ракетного удару по ОВА, фото: ОВАУ Миколаєві вшанували пам’ять загиблих від ракетного удару по будівлі ОВА, фото: ОВА
у Миколаєві вшанували пам’ять жертв ракетного удару по ОВА, фото: ОВАУ Миколаєві вшанували пам’ять загиблих від ракетного удару по будівлі ОВА, фото: ОВА
у Миколаєві вшанували пам’ять жертв ракетного удару по ОВА, фото: ОВАУ Миколаєві вшанували пам’ять загиблих від ракетного удару по будівлі ОВА, фото: ОВА
у Миколаєві вшанували пам’ять жертв ракетного удару по ОВА, фото: ОВАУ Миколаєві вшанували пам’ять загиблих від ракетного удару по будівлі ОВА, фото: ОВА

Нагадаємо, у Херсонській області минулої доби, 28 березня, внаслідок російської агресії девʼятеро людей зазнали поранень.

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