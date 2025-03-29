Сьогодні, 29 березня, у Миколаєві вшанували пам’ять загиблих внаслідок ракетного удару по будівлі ОВА, який три роки тому забрав життя 37 людей.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

Як відомо, росіяни запустили по будівлі облради ракету «Калібр». Центральна секція обвалилась з дев’ятого по перший поверх. Пошуково-рятувальна операція тривала п'ять днів.

У Миколаєві вшанували пам’ять загиблих від ракетного удару по будівлі ОВА, фото: ОВА

У Миколаєві вшанували пам’ять загиблих від ракетного удару по будівлі ОВА, фото: ОВА

У Миколаєві вшанували пам’ять загиблих від ракетного удару по будівлі ОВА, фото: ОВА

У Миколаєві вшанували пам’ять загиблих від ракетного удару по будівлі ОВА, фото: ОВА

Нагадаємо, у Херсонській області минулої доби, 28 березня, внаслідок російської агресії девʼятеро людей зазнали поранень.