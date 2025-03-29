На Херсонщині через російські удари поранені девʼятеро людей

У Херсонській області минулої доби, 28 березня, внаслідок російської агресії девʼятеро людей зазнали поранень.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, під вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берегове, Білозерка, Веселе, Зеленівка, Іванівка, Інженерне, Кізомис, Костирка, Комишани, Львове, Микільське, Миколаївка, Михайлівка, Монастирське, Новокаїри, Новорайськ, Осокорівка, Понятівка, Приозерне, Садове, Софіївка, Токарівка, Тягинка, Урожайне, Червоний Маяк, Берислав, Зорівка, Українка, Козацьке, Станіслав, Широка Балка, Качкарівка, Гаврилівка, Шляхове та Херсон.

«Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 38 приватних будинків. Також окупанти понівечили газову трубу, автівку швидкої, сільгосптехніку та приватні автомобілі», – додав очільник ОВА.

Нагадаємо, учора, 28 березня, російські війська обстріляли Куцурубську громаду артилерією та двічі атакували дронами типу FPV.