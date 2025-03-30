«Провели масштабний суботник»: в Одесі висадили майже 200 дерев

В Одесі висадили майже 200 дерев, фото з телеграм-каналу Геннадія Труханова

В Одесі висадили майже 200 дерев у рамках суботника. Акція охопила кілька локацій міста, зокрема Преображенський парк та Французький бульвар.

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

«Близько сотні з них — у Преображенському парку. Дякую працівникам «Зелентресту» за роботу, дякую переселенцям з Маріуполя, які вже стали частиною нашої громади й активно долучаються до життя Одеси», – повідомив Геннадій Труханов.

Також дерева висадили:

на вулиці Успенській — 33 софори японські

на Французькому бульварі — 32 акації

В Одесі висадили майже 200 дерев, фото з телеграм-каналу Геннадія Труханова В Одесі висадили майже 200 дерев, фото з телеграм-каналу Геннадія Труханова

Нагадаємо, у Миколаєві державні інспектори оштрафували чоловіка за те, що він забрав повалену акацію.