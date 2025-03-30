«Провели масштабний суботник»: в Одесі висадили майже 200 дерев
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- Анна Гакман
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4:10, 30 березня, 2025
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В Одесі висадили майже 200 дерев у рамках суботника. Акція охопила кілька локацій міста, зокрема Преображенський парк та Французький бульвар.
Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.
«Близько сотні з них — у Преображенському парку. Дякую працівникам «Зелентресту» за роботу, дякую переселенцям з Маріуполя, які вже стали частиною нашої громади й активно долучаються до життя Одеси», – повідомив Геннадій Труханов.
Також дерева висадили:
- на вулиці Успенській — 33 софори японські
- на Французькому бульварі — 32 акації
Нагадаємо, у Миколаєві державні інспектори оштрафували чоловіка за те, що він забрав повалену акацію.
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