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У Миколаєві чоловіка оштрафували за те, що він забрав повалену акацію

У Миколаєві державні інспектори оштрафували чоловіка за те, що він забрав повалену акацію.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

«Під час рейдового заходу в Миколаєві державні інспектори зафіксували факт самовільного привласнення пошкодженого буреломного дерева породи «Акація» (діаметр – 80 см) по Проспекту Богоявленському. Наслідки правопорушення: штраф: 340 грн, розмір завданої шкоди: 1450 грн (розраховано відповідно до Постанови КМУ № 559), штраф і компенсація сплачені правопорушником», – повідомляє екоінспекція.

У Миколаєві чоловіка оштрафували за повалене дерево, фото: ДержекоінспекціяУ Миколаєві чоловіка оштрафували за повалене дерево, фото: Держекоінспекція

Нагадаємо, нещодавно у Кривоозерській громаді Миколаївської області чоловік незаконно зрубав дерево у полезахисній лісовій смузі. Чоловік знищив дерево породи «Акація біла». Державні інспектори призначили йому штраф у розмірі 510 гривень, а сума завданих збитків склала 4 855 гривень.

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