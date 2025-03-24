Незаконна вирубка дерев: на Миколаївщині завдали довкіллю майже ₴5 тисяч збитків

На Миколаївщині чоловік незаконно зрубав дерево. Фото: Держекоінспекція

У Кривоозерської громаді Миколаївської області чоловік незаконно зрубав дерево у полезахисній лісовій смузі.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що чоловік знищив дерево породи «Акація біла». Державні інспектори призначили йому штраф у розмірі 510 гривень, а сума завданих збитків склала 4 855 гривень.

«Лісосмуги відіграють важливу роль у збереженні екосистеми, захищають ґрунти від ерозії та сприяють підтримці біорізноманіття. Закликаємо громадян відповідально ставитися до природи та дотримуватися екологічного законодавства!», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Парки» обрізало чотири здорові тополі вздовж дороги по вулиці Аркасівській (колишня Пушкінська, — прим.) у Миколаєві.