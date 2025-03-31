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Обстріл Одеси 3 березня завдав шкоди довкіллю на понад ₴400 тисяч

Наслідки атаки російських дронів на Одесу 3 березня, фото: ДСНСНаслідки атаки російських дронів на Одесу 3 березня, фото: ДСНС

Внаслідок російської атаки в Одесі, 3 березня, загорілася трансформаторна підстанція в Київському районі міста. Збитки навколишньому середовищу фахівці оцінили у понад 415 тисяч гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-західного округу.

Зазначається, що пожежа на трансформаторній підстанції призвела до викиду майже 122 тонн діоксиду вуглецю в атмосферу.

Інформацію передано до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для формування єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю в результаті збройної агресії.

Довідково: Діоксид вуглецю (CO2 — вуглекислий газ) — це безбарвний газ, який не має запаху при малих концентраціях.

Раніше повідомлялось, що внаслідок російської атаки 3 березня в Одесі були пошкоджені понад 90 приватних будинків та квартир. 

Нагадаємо, через російський обстріл Одеси 19 лютого збитки навколишньому середовищу склали понад 5 мільйонів гривень. Пошкоджено підстанцію, дитячу поліклініку, дитячий садок та багатоквартирний будинок.

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