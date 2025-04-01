В Одесі пацієнтці перелили несумісну кров через недбалість лікаря-анестезіолога

В лікарні Одесі пацієнтці перелили несумісну кров. Архівне фото: «МикВісті»

Лікаря-анестезіолога одного з відділень регіонального центру кардіохірургії КНП «Одеська обласна клінічна лікарня» підозрюють у недбалості під час переливання крові пацієнтці.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Зазначається, що лікар ввів 67-річній пацієнтці з Херсонщини несумісну донорську кров, що спричинило гостре пошкодження нирок.

Слідство зʼясувало, що жінку госпіталізували у квітні 2024 року до Одеської обласної клінічної лікарні для проведення операції з протезування аортального клапана серця. Після хірургічного втручання їй знадобилося переливання крові. Однак лікар-анестезіолог не здійснив біологічну пробу та перелив жінці замість першої позитивної групи — другу позитивну, несумісну з її кров’ю.

«У результаті в пацієнтки діагностували гостре пошкодження нирок, що призвело до необхідності проведення гемодіалізу та інших невідкладних заходів для стабілізації її стану», — йдеться у повідомленні.

Лікарю-анестезіологу повідомили про підозру за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України «Неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого». Наразі вирішується питання про відсторонення його від виконання обовʼязків та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Києві 7-річний хлопчик помер на прийомі у стоматолога в приватній клініці.