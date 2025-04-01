Незаконний видобуток води на понад ₴6 млн: судитимуть ексдепутата Миколаївської міськради та його знайомих

Пункт розливу очищеної води. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві судитимуть колишнього депутата міської ради та трьох його знайомих. Їх обвинувачують у незаконному видобутку та продажу води.

Про це повідомили у поліції та прокуратурі Миколаївської області.

У поліції повідомили, що 49-річний колишній депутат Миколаївської міської ради у 2023 році організував «злочинне угрупування» до якого залучив трьох своїх знайомих. За даними слідства, не маючи спеціального дозволу на користування надрами вони видобували воду, фасували та продавали її.

«Зловмисники знайшли свердловини на території Миколаївського району, облаштували їх необхідним обладнанням, змонтували очисні системи для підготовки протиправно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення — підземних вод до питної води, шляхом очищення», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що дії обвинувачених завдали збитків державі на понад шість мільйонів гривень.

«У ході досудового розслідування Мішково-Погорілівською сільською радою Миколаївського району заявлено цивільний позов на вищевказану суму. З метою відшкодування завданих державі збитків, судом накладено арешт на майно обвинувачених на суму понад 1 мільйон гривень», — додали в прокуратурі.

Нині обвинувальний акт за фактом незаконного видобування корисних копалин (частина 4 статті 240 КК України) передали до суду. За скоєне усім обвинуваченим загрожує до восьми років в'язниці.

Нагадаємо, що фахівці перевірили якість питної води в пунктах розливу у Заводському та Центральному районах Миколаєва. В трьох пробах із п’яти виявили відхилення водневого показника (pH).