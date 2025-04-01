  • вівторок

    1 квітня, 2025

  • 16°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 1 квітня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 16° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Незаконний видобуток води на понад ₴6 млн: судитимуть ексдепутата Миколаївської міськради та його знайомих

Пункт розливу очищеної води. Архівне фото «МикВісті»Пункт розливу очищеної води. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві судитимуть колишнього депутата міської ради та трьох його знайомих. Їх обвинувачують у незаконному видобутку та продажу води.

Про це повідомили у поліції та прокуратурі Миколаївської області.

У поліції повідомили, що 49-річний колишній депутат Миколаївської міської ради у 2023 році організував «злочинне угрупування» до якого залучив трьох своїх знайомих. За даними слідства, не маючи спеціального дозволу на користування надрами вони видобували воду, фасували та продавали її.

«Зловмисники знайшли свердловини на території Миколаївського району, облаштували їх необхідним обладнанням, змонтували очисні системи для підготовки протиправно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення — підземних вод до питної води, шляхом очищення», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що дії обвинувачених завдали збитків державі на понад шість мільйонів гривень.

«У ході досудового розслідування Мішково-Погорілівською сільською радою Миколаївського району заявлено цивільний позов на вищевказану суму. З метою відшкодування завданих державі збитків, судом накладено арешт на майно обвинувачених на суму понад 1 мільйон гривень», — додали в прокуратурі.

Нині обвинувальний акт за фактом незаконного видобування корисних копалин (частина 4 статті 240 КК України) передали до суду. За скоєне усім обвинуваченим загрожує до восьми років в'язниці.

Нагадаємо, що фахівці перевірили якість питної води в пунктах розливу у Заводському та Центральному районах Миколаєва. В трьох пробах із п’яти виявили відхилення водневого показника (pH).

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Пекельна аварія на трасі: загинули люди, згоріла вантажівка з паливом на Миколаївщині
Перепаковували та продавали гуманітарну допомогу: у Миколаєві судитимуть чотирьох волонтерів та підприємця
На Миколаївщині затримали двох чоловіків за незаконний продаж зброї та вибухівки
Реклама

Читайте також:

новини

Віцемер Миколаєва Петров вважає, що зруйнована арка в «Казці» не є обʼєктом авторського права

Аліса Мелік-Адамян
новини

Мер Сєнкевич заробляє менше, ніж головний озеленювач Миколаєва, — декларація

Юлія Бойченко
новини

Кількість учнів у миколаївських школах зменшилась на близько 20% за останні три роки

Юлія Бойченко
новини

Головний лікар дитячої лікарні Пліткін отримав торік ₴731 тис. доходу — це на понад мільйон менше, ніж у 2023 році

Аліса Мелік-Адамян
новини

Новий лідер «Слуг народу» у Миколаєві Агабеков розповів, що займатиметься наближенням перемоги

Аліна Квітко

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

На Миколаївщині затримали двох чоловіків за незаконний продаж зброї та вибухівки
Перепаковували та продавали гуманітарну допомогу: у Миколаєві судитимуть чотирьох волонтерів та підприємця
Пекельна аварія на трасі: загинули люди, згоріла вантажівка з паливом на Миколаївщині

Мер Сєнкевич обговорив з Данією створення у Миколаєві спеціальної економічної зони

Новий лідер «Слуг народу» у Миколаєві Агабеков розповів, що займатиметься наближенням перемоги

4 години тому

Кількість учнів у миколаївських школах зменшилась на близько 20% за останні три роки

Головне сьогодні