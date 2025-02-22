Перевірка якості води у Миколаєві: в трьох пунктах розливу виявили відхилення pH

Точки видачі безкоштовної питної води у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

Фахівці перевірили якість питної води в пунктах розливу у Заводському та Центральному районах Миколаєва. В трьох пробах із п’яти виявили відхилення водневого показника (pH).

Як повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України, дослідження проводили на об’єктах, що перебувають на балансі ОКП «Миколаївоблтеплоенерго». Воду перевіряли в пунктах розливу за такими адресами:

вулиця Біла, 71;

вулиця Курортна, 11А;

вулиця Євгена Логінова, 50І;

вулиця Генерала Олекси Алмазова, 20А;

вулиця Садова, 16.

За результатами перевірки, показники епідемічної безпеки у всіх пробах відповідали нормам. Однак у зразках, відібраних в пунктах на вулиці Курортній, 11А, вулиці Євгена Логінова, 50І та вулиці Генерала Олекси Алмазова, 20А, зафіксовали відхилення pH від нормативних значень.

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Тож, ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» порекомендували усунути порушення і привести якість води до встановлених стандартів.

Нагадаємо, що новий водогін для Миколаєва обіцяли побудувати до осені 2025 року. Але це не гарантує того, що місто одразу отримає питну воду, оскільки для цього потрібно ще побудувати нову систему очищення води, повідомили в Європейському інвестиційному банку.

Будівництво нового водогону розпочали на початку 2025 року. А вартість робіт зменшили з 8,7 до 5 мільярдів гривень. Це стало можливим після детального аналізу проєкту, який виявив кілька помилок у плануванні.

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Водогін для Миколаєва

З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже майже три роки. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання питної води. Зараз миколаївці отримують воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі.

Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо. Станом на серпень 2024 року вдалося замінити лише близько 3 кілометрів мережі.

Пошкоджені солоною водою труби, що зберігаються на підприємстві «Миколаївводоканал», серпень 2024 року, фото «МикВісті».

Увесь цей час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області вже обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада».

Майбутній водогін для Миколаєва обіцяють побудувати та запустити до осені 2025 року, сказав голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин.

Але досі залишилось невирішеним питання, якою проєктною потужністю буде новий водогін: з одного боку є думка, що в Миколаєві зменшилось споживання води, а тому потрібно робити новий розрахунок, з іншого — обмеження кількості води може прямо впливати на майбутній розвиток міста та промисловості у ньому.

Ще під час конференції у Берліні у 224 році перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання «МикВісті», заявив, що відсутність питної води у Миколаєві — одна з найбільших проблем в Україні, яку в найближчий час має вирішити держава.

А президент Володимир Зеленський доручив будувати новий водогін для забезпечення Миколаєва питною водою «по швидкому варіанту» — питна вода має бути до літа 2025 року. Уряд уже схвалив відповідну програму.