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У Миколаєві сьогодні низка вулиць залишиться без світла через планові роботи

Деякі вулиці Миколаєва сьогодні без світла, архівне фото МикВістіДеякі вулиці Миколаєва сьогодні без світла, архівне фото МикВісті

Сьогодні, 2 квітня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Будівельників;
  • вул. 7 Слобідська;
  • вул. Ковальська;
  • вул. Погранична;
  • пр. Богоявленський;
  • Внутрішньоквартальний проїзд;
  • вул. Генерала Олекси Алмазова;
  • пр. Центральний;
  • вул. Ставкова;
  • вул. В. Станка;
  • вул. Сергія Татарінова;
  • вул. Східна (Соляні ТП - 925,936);
  • вул. Надпрудна.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 09:00 вечора за адресами:

  • пров. 5 Прибузький;
  • пр. Богоявленський;
  • вул. Прибузька.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. Євгена Храпка;
  • вул. Василя Симоненка;
  • вул. Сил Територіальної оборони України;
  • вул. Приміська.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

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