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У Миколаївській області оновили графіки погодинних відключень світла

Відключення світла, фото: «МикВісті»Відключення світла, фото: «МикВісті»

У Миколаївській області з 1 квітня діятимуть оновлені графіки погодинних відключень електроенергії.

Як повідомляє пресслужба «Миколаївобленерго», наразі графіки погодинних відключень не застосовуються. 

«Відповідно до Інструкції щодо складання та застосування графіків погодинного відключення електроенергії, їх оновлюють раз на пів року за результатами вимірювань», – йдеться у повідомленні.

В «Миколаївобленерго» закликають ощадливо користуватися електроенергію:

«Наразі графіки погодинних відключень не застосовуються. Ситуація в енергосистемі зберігається складною. Закликаємо ощадливо користуватися електроенергію, особливо в пікові години. Перенесіть користування потужними електроприладами на денний час - з 10:00 до 16:00».

Нагадаємо, актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Як відомо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

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