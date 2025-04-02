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На Первомайщині чоловік сплатить понад ₴47 тис. за вирубку дубів

Суддя приймає рішення. Ілюстративне фото: Getty ImagesСуддя приймає рішення. Ілюстративне фото: Getty Images

На Первомайщині суд зобов'язав місцевого мешканця компенсувати понад 47 тисяч гривень за вирубку десяти дуби.

Як повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу, справу розглядали у Первомайському міськрайонному суді Миколаївської області 21 березня цього року.

Інспектори нагадали, що вирубка дерев сталася ще 27 січня 2022 року поблизу села Кам’яна Балка на території Первомайської громади.

Нагадаємо, що поблизу Баштанки, що на Миколаївщині, у полезахисній лісосмузі незаконно вирубали дерева. За попередніми підрахунками збитки оцінили у понад пів мільйона гривень.

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