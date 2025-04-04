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Де у Миколаєві не буде світла через ремонтні роботи: адреси

Де не буде світла в Миколаєві 20 січня. Фото: МикВістіДе не буде світла в Миколаєві 20 січня. Фото: МикВісті

Сьогодні, 4 квітня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 10:00 ранку до 11:00 вечора за адресами:

  • вул. Б. Хмельницького;
  • вул. Лиманська;
  • вул. Оранжерейна.

Також електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Захисників Миколаєва;
  • вул. Ігоря Бедзая;
  • вул. Сінна;
  • вул. Олексія Вадатурського;
  • пр. Центральний;
  • вул. Спортивна;
  • вул. Генерала Олекси Алмазова;
  • вул. Театральна;
  • вул. Миколаївська;
  • пров. Полярний;
  • пров. Прогресивний;
  • пров. Фестивальний;
  • вул. Театральна;
  • вул. Передова;
  • вул. Віталія Бохонка;
  • пров. Миколи Садовського.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 10:00 вечора за адресами:

  • вул. 5 Лінія;
  • вул. 5 Поздовжня;
  • вул. Кругова;
  • Херсонське шосе;
  • вул. 3 Лінія.

Також електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • пр. Героїв України;
  • вул. Архитектора Старова;
  • пров. Бузника;
  • пров. Військовий;
  • пров. Торговий;
  • вул. Варнянська;
  • вул. Мрії;
  • вул. Плодіївська;
  • вул. Вознесенска;
  • вул. Бойка-Блохіна;
  • пров. Дружний;
  • пров. Мирний;
  • вул. Вазова;
  • пров. Топольний;
  • вул. Левського;
  • вул. Чорнозема;
  • вул. С. Цвєтка;
  • вул. Малко-Тернівська. 

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. 5 Слобідська;
  • вул. Марка Кропивницького;
  • вул. Колодязна;
  • вул. 1 Військова;
  • вул. Квіткова;
  • пров. Б. Хмельницького;
  • вул. Б. Хмельницького;
  • вул. Лиманська;
  • вул. Оранжерейна;
  • пров. 4 Маячний;
  • пров. Героїв Крут;
  • вул. І. Борщака;
  • Новий інвалідний хутір;
  • пров. 4 Парніковий;
  • пров. 5 Парніковий;
  • вул. Абрикосова.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

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