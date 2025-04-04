Прокурор привітав слідчого з Днем контрацепції, його покарали за порушення етики

Прокурора Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури Максима Мішустіна притягнули до дисциплінарної відповідальності за те, що він привітав поліцейських з «днем контрацепції».

Таке рішення прийняла кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП), пишуть «МикВісті».

Ілюстрація: МикВісті

Скаргу на прокурора подав керівник окружної прокуратури Миколаївського району Костянтин Щербак у грудні 2024 року. Як виявилось, у вересні Мішустін у робочий час відправив поліцейським одного з районних відділень повідомлення у WhatsApp із картинку з російськомовним текстом:

«Сегодня всемирный день контрацепции — у кого есть знакомые га***ны, позвоните, поздравьте».

При цьому сам прокурор додав образливий коментар, адресований старшому слідчому відділення:

«Не забудьте сьогодні подзвонити і поздравити (зазначив прізвище їх спільного знайомого — старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області, який і звернувся зі скаргою на ці неетичні дії Мішустіна М.А. до скаржника)», — йдеться в тексті рішення.

Сам прокурор неетичність своєї поведінки заперечив і заявив, що не вчиняв дисциплінарного проступку, хоча ніяк не аргументував свою позицію.

За рішенням комісії його притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Тепер йому заборонено строком на один рік на переведення до органу прокуратури вищого рівня чи на призначення на вищу посаду.

Нагадаємо, Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відкрила дисциплінарну справу щодо судді Южноукраїнського міського суду Олександра Савіна щодо інциденту річної давності, коли суддя перебував за кермом у стані алкогольного спʼяніння.