У Києві в дитсадку дворічний хлопчик впав та вдарився головою: у халатності підозрюють виховательку

Слідчі дії в справі травмування дитини в дитсадку. Фото: Нацполіція

У приватному дитячому садку Києва дворічний хлопчик отримав тяжку травму голови після того, як впав зі сходів. За попередніми даними, правоохоронці підозрюють виховательку у халатності. Їй загрожує до п'яти років тюрми.

Як повідомили в Нацполіції, інцидент стався в кінці грудня 2024 року в Деснянському районі столиці.

За даними слідчих, діти спускалися сходами з третього на другий поверх. Старші групи йшли самостійно, а вихователька вела хлопчика за руку. Під час спуску вона втратила контроль і малюк впав.

«У ході слідчих дій поліцейські з’ясували, що вихователька спускалася з їдальні сходами та тримала дворічного хлопчика за руку, проте не втримала і дитина впала на підлогу, отримавши закриту черепно-мозкову травму, яка відноситься до тяжкого тілесного ушкодження», — йдеться в повідомленні.

Наразі виховательці інкримінують неналежне виконання професійних обов'язків, що призвело до травмування дитини.

Вихователька, яку підозрюють у травмуванні хлопчика в дитсадку. Фото: Нацполіція Сходи у дитсадку, з яких впав дворічний хлопчик. Фото: Нацполіція

Раніше повідомлялось, що у Києві 7-річний хлопчик помер на прийомі у стоматолога в приватній клініці.