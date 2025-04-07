Росіяни з артилерії обстріляли дві громади на Миколаївщині
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- Марія Хаміцевич
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8:00, 07 квітня, 2025
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Минулої доби, 6 квітня, російська армія двічі відкривала артилерійський вогонь по території Миколаївської області.
Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
О 10:03 зазнала обстрілу акваторія Очаківської громади, а о 15:40 під вогнем опинилася Куцурубська громада. За даними Миколаївської ОВА, в обох випадках постраждалих немає.
Нагадаємо, що вночі 6 квітня російські війська атакували Миколаїв дронами-камікадзе. Внаслідок падіння уламків та вибухової хвилі в одному з мікрорайонів міста спалахнули дві пожежі у приватному секторі. Унаслідок атаки постраждали четверо людей.
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