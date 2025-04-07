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Піротехніки знищили майже 28 тисяч боєприпасів на Миколаївщині

Розмінування на території Миколаївської області. Архівне фото «МикВісті»Розмінування на території Миколаївської області. Архівне фото «МикВісті»

Станом на 7 квітня піротехнічні підрозділи знищили майже 28 тисяч боєприпасів на території Миколаївської області.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення обстежено 11 тисяч 404 гектара від вибухонебезпечних предметів.

Також зазначається, що для розмінування Миколаївської області залучено 12 тисяч 854 піротехніків.

«Значна кількість боєприпасів залишається на необстеженій території. Тож, у разі їх виявлення, телефонуйте 101 та 102», — додали у повідомленні.

Розмінування Миколаївщини. Зображення: ДСНСРозмінування Миколаївщини. Зображення: ДСНС

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».

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