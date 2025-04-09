В Одесі підозрюють чотирьох людей у підпалі обʼєктів «Укрзалізниці»

Підлітків з Одеси підозрюють у вчиненні диверсії. СБУ

В Одесі затримали чотирьох людей, яких підозрюють у підпалі семи об’єктів Укрзалізниці. За даними слідства, двоє з них також виготовили саморобний вибуховий пристрій для теракту.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що четверо людей, у складі двох груп знищили сім релейних шаф сигнальних установок. Серед затриманих — 34-річна одеситка, яка, за даними слідства, залучила до цього свого 16-річного сина.

«Ще двоє — 16-річні ліцеїсти, які після вчинення підпалів на залізниці, виготовили саморобний вибуховий пристрій для організації теракту біля адмінбудівлі місцевого ТЦК. Правоохоронці викрили юнаків на етапі спорядження вибухівки і тим самим запобігли підриву поблизу військового об’єкта», — йдеться у повідомленні.

Підлітків з Одеси підозрюють у вчиненні диверсії. СБУ Підлітків з Одеси підозрюють у вчиненні диверсії. СБУ

Під час обшуків у підозрюваний виявили мобільні телефони та одяг із доказами. Їм повідомили про підозру за частинами 2, 3 статті 28 та частино 2 статті 113 Кримінального кодексу України, за що загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що також судитимуть 35-річного жителя Одеської області, який разом зі спільниками підпалив автомобіль військовослужбовця Збройних сил України у Миколаєві.