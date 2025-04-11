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В Одесі судитимуть дівчину, яка створила фейковий сайт для оплати паркування

Фейкове оголошення з оплати паркування в Одесі. Фото: НацполіціяФейкове оголошення з оплати паркування в Одесі. Фото: Нацполіція

В Одесі 23-річну мешканку обвинувачують у шахрайстві, за даними поліції, вона створила фейковий сайт для оплати паркування та ошукала містян на майже 23 тисячі гривень.

Як повідомили у Нацполіції, наприкінці березня до правоохоронців звернулися п’ятеро громадян, з рахунків яких зникли гроші. Слідчі з’ясували, що дівчина створила копію офіційного сайту паркування і розмістила біля паркомісця у Пересипському районі QR-код, який вів на підроблений ресурс.

Зовні сайт виглядав автентично, але замість звичної авторизації користувачі мали вводити номери банківських карток, CVV-коди та іншу конфіденційну інформацію.

«За зовнішнім виглядом сайт не відрізнявся від офіційного. Відмінність полягала лише в тому, що для авторизації платників треба було вводити номери банківських карток, СVV-кодів та кодів захисту у вигляді логінів та паролів», — йдеться у повідомленні.

Отримавши ці дані, підозрювана заходила в банківські застосунки жертв і переводила кошти на власні рахунки. Суми становили від 4 до 5 тисяч гривень, загальна сума збитків — 22,7 тисяч гривень.

Під час обшуку в неї вилучили мобільний телефон, ноутбук та банківську картку.

Дівчині повідомили про підозру у шахрайстві, обвинувальний акт уже передали до суду. У поліції зазначили, що підозрювана визнала провину та відшкодувала збитки потерпілим. Їй загрожує до 8 років тюрми.

Раніше в Одеській області шахраї обманули матір зниклого безвісти військового, виманивши понад 400 тисяч гривень. Підозрюваними виявилися сусіди потерпілої.

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