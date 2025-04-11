У Миколаєві через погіршення погодних умов понад 40 дерев повалилися

Комунальники ліквідують наслідки негоди в Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві через погіршення погодних умов вже зафіксовано понад 40 повалених дерев. У першу чергу прибирають дерева, які впали на автівки.

Про це повідомляє Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

За його словами, комунальні служби працюють. До робіт залучені десятий взвод Державного воєнізованого гірничорятувального загону Державної служби України з надзвичайних ситуацій та комунальне підприємство «Миколаївські парки».

«Дякую всім, хто долучився до ліквідації наслідків негоди. Якщо бачите повалені дерева, то, будь ласка, повідомляйте у контакт-центр при Миколаївський міській раді у Facebook», — пише Олександр Сєнкевич.

Комунальники ліквідують наслідки негоди в Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

Комунальники ліквідують наслідки негоди в Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

Комунальники ліквідують наслідки негоди в Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

Комунальники ліквідують наслідки негоди в Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

Комунальники ліквідують наслідки негоди в Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

Негода на Миколаївщині 11 квітня

Як відомо, у Миколаєві та області з ночі 11 квітня спостерігається сильний сніг і хуртовина. За прогнозами, в окремих районах області може випасти до 16 см снігу.

Зазначимо, що зранку комунальні служби розчищають дороги від снігу. Однак в ЕЛУ Автодоріг водіїв на літній резині закликають не виїжджати на дороги міста.

Мер Олександр Сєнкевич у ранковому дописі зауважив, що дороги міста вже почали обробляти протиожеледними реагентами. Черговий диспетчер стежить за ситуацією, за потреби залучать додаткову техніку.

У Миколаївській мерії розповіли, що основний акцент у роботі комунальних служб у Миколаєві наразі зосереджений на ліквідації наслідків нещодавніх обстрілів.