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Де на Миколаївщині сьогодні не буде світла: адреси

Відключення світла, архівне фото «МикВісті»Відключення світла, архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 13 квітня, у двох районах Миколаївської області заплановані відключення електроенергії. Без світла залишаться мешканці Баштанської та Снігурівської дільниць.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

У Баштанській дільниці світла не буде з 09:00 до 17:00. Відключення торкнеться таких вулиць:

  • вул. Соборна;

  • вул. Поштова;

  • вул. О. Красницького;

  • вул. Лесі Українки;

  • вул. Спортивна;

  • вул. Онищенка;

  • вул. Вишнева;

  • вул. Ювілейна.

У Снігурівській дільниці світла не буде з 08:00 до 20:00. Знеструмлення відбудеться у таких населених пунктах:

Новотимофіївка:

  • вул. Квіткова;

  • вул. Молодіжна;

  • вул. Садова;

  • вул. Пушкіна;

  • вул. Берегова.

Олександрівка:

  • вул. Берегова.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

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