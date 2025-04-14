Майже 100 вулиць Миколаєва залишаться без світла через планові відключення

Відключення світла, архівне фото «МикВісті»

У неділю, 14 квітня, частина Миколаєва залишиться без електропостачання.

Як повідомляє «Миколаївобленерго», майже 100 вулиць тимчасово залишаться без світла через планові роботи.

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Даля;

вул. С. Алексапольського;

вул. Левадівська;

вул. Новосельська;

вул. Ліскова;

вул. Богородична;

вул. Ковальська;

вул. Палта Скоропадського;

вул. Адміральська;

вул. А. Покровського;

вул. Аркасівська;

вул. Шевченка;

вул. Олексія Вадатурського;

пр. Богоявленський;

пров. Колективний;

вул. Адмірала Белінського;

вул. Сил Територіальної оборони України;

вул. Вільна;

вул. Марії Заньковецької;

вул. Коцюбинського;

пров. Шосейний;

пров. 1 Шосейний;

вул. Зенітників;

вул. Братська;

пров. 1 Молодіжний;

пров. Молодіжний;

пров. Вільний;

пров. Супутників;

вул. Повстанська;

вул. Молодіжна;

вул. Тютюнника;

пров. 2 Молодіжний;

пров. Вільний;

пров. М. Романовського;

пров. Олеся Гончара;

вул. Миколи Хвильового;

вул. І. Франка;

пров. 2 Маячний;

пров. Толстого;

вул. Льотчиків;

пров. Приміський;

пров. 3 Прибузький;

вул. Прибузька;

вул. Залізнична;

вул. Григорія Сковороди;

пров. Широкий;

пров. 2 Шосейний;

пров. З Шосейний;

пров. 4 Братський;

пров. 4 Прибузький;

пров. Григорія Сковороди;

пров. Коцюбинського;

пров. Літній;

вул. Літня;

вул. Новаторів;

пров. Кришталевий;

вул. Кришталева;

вул. Старофортечна;

пров. Зимовий;

вул. Танкістів;

пров. 2 Прибузький;

пров. 2 Братський;

пров. З Братський;

пров. Б. Хмельницького;

пров. Балканський;

вул. Оранжерейна;

СТ Перемога;

ОКСВТ Харчовик;

пров. 1 Братський;

вул. Лиманська;

пров. Павлова;

ГК ЛС Рибак;

пров. 1 Прибузький;

пров. 5 Прибузький;

вул. Залізнична.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Сухопутних Військ України;

вул. Цвєтка;

вул. Одеська;

вул. Софіївська;

вул. Віталія Белінського;

вул. Левського;

вул. Малко-Тернівська;

пр. Героїв України;

пров. Зоряний;

вул. Променева;

пров, 3 Інгульський;

пров. 1 Інгульский;

вул. Карла Кнорре;

вул. Піщана;

пров. 1 Інгульський;

вул. Архітектора Старова;

пров. 2 Інгульський;

вул. Втората;

вул. Вокзальна;

пров. 1 Вокзальний.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.