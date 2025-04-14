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В Одесі через російський обстріл пошкоджена лікарня: тимчасово не працює поліклініка

Наслідки російської атаки по Одесі, 13 квітня 2025 року. Фото: Одеська міська радаНаслідки російської атаки по Одесі, 13 квітня 2025 року. Фото: Одеська міська рада

В Одесі через російську атаку у неділю, 13 квітня, пошкоджена міська лікарня. Пацієнти та медперсонал не постраждали.

Про це повідомили в мерії, ударом пошкоджені 78 вікон та 12 дверей.

Наслідки російської атаки по Одесі, 13 квітня 2025 року. Фото: Одеська міська радаНаслідки російської атаки по Одесі, 13 квітня 2025 року. Фото: Одеська міська рада
Наслідки російської атаки по Одесі, 13 квітня 2025 року. Фото: Одеська міська радаНаслідки російської атаки по Одесі, 13 квітня 2025 року. Фото: Одеська міська рада
Наслідки російської атаки по Одесі, 13 квітня 2025 року. Фото: Одеська міська радаНаслідки російської атаки по Одесі, 13 квітня 2025 року. Фото: Одеська міська рада
Наслідки російської атаки по Одесі, 13 квітня 2025 року. Фото: Одеська міська радаНаслідки російської атаки по Одесі, 13 квітня 2025 року. Фото: Одеська міська рада

Також зазнали руйнувань внутрішнє оздоблення та стелі в низці приміщень. Найбільш ушкоджені відділення нейрохірургії та інтенсивної терапії.

Зазначається, що через наслідки обстрілу тимчасово призупинено роботу поліклінічного відділення.

Нагадаємо, Увечері 13 квітня близько 23:00 російські війська вдарили по Одесі дронами-камікадзе.

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