В Одесі через російський обстріл пошкоджена лікарня: тимчасово не працює поліклініка
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- Світлана Іванченко
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15:06, 14 квітня, 2025
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В Одесі через російську атаку у неділю, 13 квітня, пошкоджена міська лікарня. Пацієнти та медперсонал не постраждали.
Про це повідомили в мерії, ударом пошкоджені 78 вікон та 12 дверей.
Також зазнали руйнувань внутрішнє оздоблення та стелі в низці приміщень. Найбільш ушкоджені відділення нейрохірургії та інтенсивної терапії.
Зазначається, що через наслідки обстрілу тимчасово призупинено роботу поліклінічного відділення.
Нагадаємо, Увечері 13 квітня близько 23:00 російські війська вдарили по Одесі дронами-камікадзе.
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