Росія атакувала Одесу дронами: 7 поранених, пошкоджено лікарню, будинки та автомобілі
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- Марія Хаміцевич
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8:37, 14 квітня, 2025
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Увечері 13 квітня близько 23:00 російські війська вдарили по Одесі дронами-камікадзе.
За даними начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей — у них осколкові поранення та опіки.
Один із ударів прийшовся по лікарні — там зруйновано перекриття, вибито вікна та пошкоджено операційну. Пацієнти не постраждали. Також пошкоджені житлові будинки, СТО, автівки та дорога, зазначив міський голова Одеси Геннадій Труханов.
Зранку 14 квітня у ДСНС Одещини повідомили, що постраждали семеро людей. За словами рятувальників, внаслідок влучань зайнялися пожежі за декількома адресами, які вогнеборцям вдалося оперативно загасити.
Нагадаємо, що 13 та 14 квітня російські війська також обстрілювали з артилерії та FPV-дронів Миколаївську область.
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