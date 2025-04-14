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Росія атакувала Одесу дронами: 7 поранених, пошкоджено лікарню, будинки та автомобілі

Наслідки обстрілу Одеси 13 квітня, фото: Геннадій ТрухановНаслідки обстрілу Одеси 13 квітня, фото: Геннадій Труханов

Увечері 13 квітня близько 23:00 російські війська вдарили по Одесі дронами-камікадзе.

За даними начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей — у них осколкові поранення та опіки.

Один із ударів прийшовся по лікарні — там зруйновано перекриття, вибито вікна та пошкоджено операційну. Пацієнти не постраждали. Також пошкоджені житлові будинки, СТО, автівки та дорога, зазначив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Зранку 14 квітня у ДСНС Одещини повідомили, що постраждали семеро людей. За словами рятувальників, внаслідок влучань зайнялися пожежі за декількома адресами, які вогнеборцям вдалося оперативно загасити.

Наслідки обстрілу Одеси 13 квітня, фото: Геннадій ТрухановНаслідки обстрілу Одеси 13 квітня, фото: Геннадій Труханов
Наслідки обстрілу Одеси 13 квітня, фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одеси 13 квітня, фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Одеси 13 квітня, фото: Геннадій ТрухановНаслідки обстрілу Одеси 13 квітня, фото: Геннадій Труханов
Наслідки обстрілу Одеси 13 квітня, фото: Геннадій ТрухановНаслідки обстрілу Одеси 13 квітня, фото: Геннадій Труханов
Наслідки обстрілу Одеси 13 квітня, фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одеси 13 квітня, фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Одеси 13 квітня, фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одеси 13 квітня, фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Одеси 13 квітня, фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одеси 13 квітня, фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Одеси 13 квітня, фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одеси 13 квітня, фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Одеси 13 квітня, фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одеси 13 квітня, фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Одеси 13 квітня, фото: Геннадій ТрухановНаслідки обстрілу Одеси 13 квітня, фото: Геннадій Труханов
Наслідки обстрілу Одеси 13 квітня, фото: Геннадій ТрухановНаслідки обстрілу Одеси 13 квітня, фото: Геннадій Труханов
Наслідки обстрілу Одеси 13 квітня, фото: Геннадій ТрухановНаслідки обстрілу Одеси 13 квітня, фото: Геннадій Труханов

Нагадаємо, що 13 та 14 квітня російські війська також обстрілювали з артилерії та FPV-дронів Миколаївську область.

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